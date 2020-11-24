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    Fatih Öztürk eleştiri oklarının hedefinde

    Fatih Öztürk eleştiri oklarının hedefinde

    Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada rakibin tek isabetli şutunun gol olması 3 maç aranın ardından kaleye geçen Fatih Öztürk'ün eleştirilmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 12:29
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    Galatasaray evinde 10 kişi kalan Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alırken sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk performansıyla yine tartışma konusu oldu.

    TEK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

    Kayserispor maçında Lung'un ilk yarıdaki muhteşem performansıyla fileleri sarsamayan sarı-kırmızılılar 27 şut 12 isabet kaydettiği karşılaşmada sadece 1 gol bularak 1 puana razı oldu.

    Öte yandan Diagne'nin penaltı golüyle öne geçen Galatasaray, 10 kişi kalan rakibinden Campanharo'nun düzgün vuruşuyla gol yedi. Maç boyunca sadece 3 şut çekebilen konuk ekibin tek isabetli şutunun filelerle buluşması ise kaleci Fatih Öztürk'ün eleştiri odağı haline gelmesine sebep oldu.

    Fatih Öztürk eleştiri oklarının hedefinde #1

    OKAN 3 MAÇ 3 GALİBİYET

    Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Öztürk'ün performansının Galatasaray seviyesinde olmadığını belirtirken golde de hatalı olduğunu öne sürdü.

    Koronavirüs karantinasında olan Okan Kocuk'un ilk 11'de çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fatih Öztürk'ün oynadığı 6 maçta ise sadece 2 galibiyet alabildi. Tecrübeli kaleci bu maçların 2 tanesinde kalesini gole kapatabilirken (Fenerbahçe, Başakşehir) 5 gole de engel olamadı.

    Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın kısa süre içerisinde takıma dönmesi bekleniyor.

    Fatih Öztürk eleştiri oklarının hedefinde #2

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