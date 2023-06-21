Fatih Tekke: Arda Güler hızlı olsa, Messi'ye yakın bir futbolcu

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler daha çok genç. Arda'nın inanılmaz bir özgüveni var. Eksikleri var mı, var. Bana göre gayet doğal olarak, pas atması gereken yerde tekrar çalımı düşünmesi gibi. Fiziksel olarak söylüyorlar ama fiziksel olarak çok kötü gözükmüyor. Sadece benim bir endişem var. Hızıyla alakalı, eğer bu kadar çok topla oynarsan, çalımı denersen, hızının olması lazım. Daha sert liglerde, eğer bir üste gideceksen, orada işler biraz daha zor. O zaman etrafınla topa daha az dokunarak daha çok iş yapabilirsin. Öyle bir oyuncu çünkü. Oynadıkça o tecrübeyi kazanacağını düşünüyorum. Bence bunu da düşünsün. Topa az dokunup, daha çok iş yapmak. Bu onun için bir adres olabilir.