Fatih Tekke: Beklentimin altında kalan bir oyun

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Rizespor evinde Trabzonspor’u konuk etti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız.

"BEKLENTİMİN ALTINDA KALAN BİR OYUN"

Tekke, oyun performansının beklentilerinin altında kaldığını ancak galibiyetin değerli olduğunu da vurguladı:

Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız.

"ARADA KAZALAR OLACAK"

Maçın son anlarında takımın gösterdiği kazanma isteğini de değerlendiren Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Oyunun son anlarındaki kazanma isteği önemli. Ama Trabzonspor olarak biz oyunun çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Buna çalışıyoruz. Arada kazalar olacak. Genel itibariyle oyundaki istek ve arzu gayet iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor.

"3 PUAN ALMAK HEPİMİZİN ADINA SEVİNDİRİCİ"

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında şunları dedi:

Zor bir karşılaşmadan çıktık, 3 puan almak hepimizin adına sevindirici. Zor olacağını biliyorduk zaten. Bir takım dönüşlerin, oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal her iki takım açısından. Ama şunu söylemem lazım oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimden çok çok daha olumluydu. 2-0’ı bulduktan sonra, tam oyun o ana kadar, ondan sonraki bölümlerde ta ki hata yapana kadar, 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1’den sonra bir telaş ve basit top kayıpları rakibin yine geçiş yapmasını sağladı ki yine de öyle aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var, fakat genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil. Ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey bizim burada ihtiyacımız olan şey.

"HERKESİN KEYFİ YERİNDE"

Kazanılan 3 puanla herkesin keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tekke, şu şekilde konuştu: