Fatih Tekke: İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız

Haber Merkezi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı.

Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.

"KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK"

Bordo Mavili kulüp, Fatih Tekke'nin 14:45'te basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

İşte o açıklama:

"Yeni Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, bugün saat 14.45'te Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ve Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA 104 GOL ATTI

Öte yandan alt yapısında futbola başladığı Trabzonspor'da unutulmaz arasına giren Tekke, 239 maça çıktığı Karadeniz ekibinde 104 gol atmıştı.

11 sene giydiği bordo mavililerde kaptanlığa kadar yükselen Tekke, 1 kez gol kralı olduğu Trabzonspor'da 3 Türkiye Kupası kazandı.