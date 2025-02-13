Fatih Tekke: Oynadığım en özel futbolcu Hami Mandıralı'ydı

İHA

Trabzonspor’un unutulmaz golcülerinden Fatih Tekke, Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.

Söyleşide Fatih Tekke, futbol hayatının dönüm noktalarından, Trabzonspor’daki unutulmaz anılarından sahada yaşadığı zorluklar, başarılar ve unutulmaz maçlardan keyifli anekdotlar aktardı.

"EN ÖZELİ HAMİ MANDIRALI'YDI"

Tekke, kendisine sorulan "Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcular kimdi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Yetenekli birçok oyuncu ile oynadım ancak diğerlerine göre en özeli Hami Mandıralı’ydı. Ayrıca Sergen Yalçın, Andrey Arshavin ve Danny çok önemli yeteneklerdi.

KATILIMCILARI TEBRİK ETTİ

Söyleşi sonrasında Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen forma çekilişi, katılımcılar arasında ilgiyle karşılandı.

Katılımcılar, Trabzonspor ve Sebat Gençlik Spor forması için şanslarını denedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de etkinlikte yer alarak, organizasyonu ve katılımcıları tebrik etti.

"GENÇLERİMİZE İLHAM VERMEK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Başkan Ekim, şu şekilde konuştu: