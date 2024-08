Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSI BU DEĞİL"

Fatih Tekke yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

"Mağlubiyeti getiren anlar oldu. Maçın ilk yarısında skor 3-0 olsa, kabul edilebilirdi. Geriden oyun kurmaya çalışan, çok tekrarı olan bir takımız. İlk yarıda başarılı olamadı. Topları hep kaptırdık. Kadıköy'de öyle geriden oyun kurmak kolay değil, cesur bir oyun. Baskıyı kırdık ama kolay top kayıpları oldu. Oyuncularımın performansı bu değil. Kendi kalitelerini gösterseler daha farklı olabilirdi."

"İKİNCİ YARININ BAŞINDA KAZANABİLİRİZ DEDİRTEN BİR OYUN VARDI"

Maç ile ilgili açıklamalarına devam eden Tekke şöyle dedi:

"İkinci yarı tam oyunu dengeledik, golü yedik, iyi oynadığımız dönemde, her şey iyi giderken anlardan bir anla maçın seyri değişti. Sonra bir an daha 3-0 oldu. Oyuncularımın bazılarını korumak için değişiklik yaptık. Bizim var, rakibin 2-3 pozisyonu var sonra... İkinci yarının başında kazanabiliriz dedirten bir oyun vardı ama mağlup oldu. Oyuncularımı cesaretlerinden ötürü kutlarım. Bizim bazı şikayetlerimiz var ama devam edeceğiz. Bugün bir hafta boyunca çalıştığımız her şey oldu ama başarılı olamadık."

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, Trabzonspor iddiaları için ise "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANIYOR?

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi'nden elenmenin kritik saatler yaşanıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geleceği tartışma konusu haline gelirken, yönetim bu noktada tecrübeli teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.

"BUGÜN BAŞARILI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

Mücadelenin kendisine göre iki bölümden oluştuğunu belirten Tekke şöyle dedi:

“İlk yarı 3-0 mağlup olsak kızmazdım. Risk alarak oyun kurmaya çalışan takımız. Rakibimizi beklediğimiz gibi görmemize rağmen çıkışlarımızda başarısız olduk. İlk yarı için ön alan baskısında olumsuz şekilde başladık, değiştirdik. Olumlu tarafı şu; oyuncuların bu cesareti göstermeleri önemliydi. Yediğimiz gol kabul edilebilir. İkinci yarının başı her şey çok güzel giderken, aynı cesaretle oynamaya giderken, istediğimiz pozisyonları bulduk. Gol olmuş olsa, inanın kenardan ‘acaba galip gelebilir miyiz’ diye düşünürken 2-0, bir anda 3-0 ve oyun bizim açısından oyuncularımın koruması yönünde gerçekleşti. Değişiklikleri bu sebeple yaptık. 1 hafta boyunca neyle karşılaşabiliriz analizleri yaptık. Bugün başarılı olduğumuzu söyleyemem. Burası Kadıköy ve bu oyuncuların üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Milli takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız”

"FENERBAHÇE'YE YENİLMEK DOĞAL BİR ŞEY"

Hafta başından itibaren Fenerbahçe’nin maçlarını analiz ettiklerinin altını çizen Tekke şu ifadeleri kullandı:

“Oyunu çirkinleştirmek adına ikinci topa da oynayabilirdik. Bu tür ambiyanslarda karşılığını bulamazsınız. Bugün oynamak istedik. Beklediğim alanlar hepsi aynıydı. Performans olarak takımın yarısından çoğu, çok iyi değildi. 1 hafta boyunca çalıştığımız her şeyi gördük. Oyuncular hata yapacaklar bunun sorumlusu benim. Fenerbahçe’ye yenilmek doğal bir şey. Eksiklerimizi, oyunumuzu, denemek istediğimi şeyi, bugün de bana göre gayet iyilerdi. Performans olarak değil ama takım olarak iyiydiler. Galatasaray maçından sonra yeni gelen oyuncularımızın da daha iyi olacağını düşünüyorum”

"TRABZONSPORLUYUM, BİR GÜN YUVAYA DÖNMEK NE ZAMANA OLUR BİLMİYORUM"

Trabzonspor’un teknik direktörlük ayrılığının yaşayacağı gündemle ilgili soruya Tekke, “Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem. Maça odaklandım, bakalım ne olacak” yanıtını verdi.