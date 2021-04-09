Fatih Terim, 1 yıl sonra ilk kez Florya'nın kapılarını açtı

Galatasaray'da 1 yılı aşkın süre sonra ilk kez Florya'nın kapıları medya mensuplarına açıldı. Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlere, "Bundan sonra her hafta beraberiz" dedi.

Maç sonu açıklamaları nedeniyle sık sık ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yolunda saha içinde olduğu kadar saha dışında da değişiklikler yapmaya başladı.

Galatasaray’da Florya Metin Oktay Tesisleri, 1 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez kapılarını basın mensuplarına açtı.

“ARTIK BENİM DE KONUŞACAĞIM ZAMANLAR OLACAK”

Galatasaray'ın dünkü antrenmanı medya mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen teknik patron Fatih Terim, "Bundan sonra her hafta beraberiz" diyerek, açık idman sayısının artacağı mesajını verirken, "Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak" sözleriyle de, bir anlamda şampiyonluk yolundaki meslektaşlarının sık sık açıklamalar yapmasına göndermede bulundu.

OYUNCULARA SIK SIK UYARILARDA BULUNDU

Diğer taraftan da antrenman bir hayli yüksek tempoda geçti. Yoğun yağmur altındaki çalışma öncesi oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan Terim, istediklerini tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, zaman zaman antrenmanı yarıda keserek de uyarılarına devam etti. Fatih hocanın idmanda özellikle vurguladığı talimatlardan bazıları şöyleydi:

“DURAN OYUNCU İSTEMİYORUM”

“Hep hareketli olacağız, arkadaşınıza topu verdiğinizde işiniz bitmiyor.

Topu isteyen de hep hareketli olacak. Duran oyuncu görmek istemiyorum.

Baskıyı en önde başlatacağız.

Önde, rakibin tüm pas yollarını kapatacağız.

Sabırlı oynayacağız, panik yapmayacağız.

Top devamlı bizde kalacak. Oyuna biz yön vereceğiz.

Boşluğu gördüğünüz anda şut çekmenizi istiyorum.

Kaymalar, kademeler doğru olmalı. Pozisyonumuzu doğru almalıyız.”





“VAR DA BENİM YOK DA BENİM”

Çift kale maçta Mohamed'in attığı bir gole diğer oyuncular itirazda bulundu. Terim de yardımcısı Selçuk'u göstererek, "VAR'a sorun" dedi. Selçuk İnan da, "Ofsayt" diyerek golü vermedi ve itirazlar yerini kahkahalara bıraktı. Bir başka pozisyonda da golü bizzat vermeyen Terim, "VAR da benim, yok da benim" sözüyle yine ince bir mesaj gönderdi.

HER DİL İÇİN TERCÜMAN

Fanatik'in haberine göre, Yabancı oyuncu havuzu oldukça geniş ve çeşitli olan Galatasaray'ın idmanlarında, oyuncular kadar tercümanlar da ekstra efor sarf ediyor. Daha çok Portekizce çevirileri yapan Mert Çetin'in ardından Arapça ve İngilizce bilen Mahir ile Fransızca konuşan Ersan isimli tercümanlar, Fatih hocanın direktiflerini sorumlu oldukları oyunculara aktarmaya çalıştılar.