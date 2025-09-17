Fatih Terim: Avrupa'da 30-40 sene şampiyon olmayan var

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programına konuk oldu.
72 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olamaması hakkında konuşan tecrübeli isim, bazen böyle durumların yaşanabildiğini söyledi.
Terim, örnek olarak Avrupa'da 30-40 sene şampiyon olamayan takımları gösterdi.
"30-40 SENE ŞAMPİYON OLAMAYAN TAKIMLAR VAR"
Bu durumun sağlıklı düşünmeyi engelleyebileceğini de sözlerine ekleyen Terim, şunları söyledi:
"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller."