Fatih Terim, Bodrum FK'ya destek verdi 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK - Çorum FK karşılaşmasını Teknik Direktör Fatih Terim de takip etti.

İHA

1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 2-1'lik skorla kazandı.

Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Üzeyir Ergün, 40. dakikada Celal Dumanlı kaydetti. Çorum FK'nın tek golü 67. dakikada penaltı vuruşundan Ozan Sol ile geldi.

Bu maçı izlemeye Teknik Direktör Fatih Terim de geldi.

Yaz aylarının birçok bölümünü Bodrum’da geçiren Terim, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile beraber maçı takip etti.

Maçı heyecanlı bir şekilde takip etti

Bodrum FK yönetiminin locasında oturan Fatih Terim'in maçı heyecanlı bir şekilde izlediği gözlendi.

Bodrum’da yaşayan şarkıcı Hakan Altun da Bodrum FK'ya destek olmak için maçı izleyenler arasında yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)