Fatih Terim, doğum gününe Devler Ligi müziğiyle katıldı Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, 70. yaşını kendisi için Boğaz'da hazırlanan bir partide kutladı. Futbol adamı, doğum gününe ise Şampiyonlar Ligi müziğiyle giriş yaptı.

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ensonhaber.com

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana teknik direktörlük yapmayan efsane futbol adamı Fatih Terim, geçtiğimiz gün 70. yaşını kutladı.

Sarı-kırmızılı Kulübü'n sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Fatih Terim'in doğum günü kutlanılmıştı. Videoda şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator.

Şampiyonlar Ligi müziğiyle geldi

Dün gece ise ünlü teknik adam için doğum günü partisi düzenlendi. Yapılan organizasyona ise spor camiasında birçok kişi katılım gösterdi.

Ümit Davala, Hasan Şaş, Necati Ateş, Gheorghe Hagi ve Arda Turan'ın yer aldığı partide Fatih Terim'in doğum gününe girişi sosyal medyaya damga vurdu.

70 yaşına giren Fatih Terim, doğum günü kutlamasına Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Bir tekne ile parti alanına yanaşan başarılı teknik adamın o anlarını Ümit Davala'nın eşi Başak Şahin Davala, sosyal medya hesabından paylaştı.