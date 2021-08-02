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    Fatih Terim: Felipe Melo dönmek istiyor

    Fatih Terim: Felipe Melo dönmek istiyor

    Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Felipe Melo ile temas halinde olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 10:29
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Felipe Melo bombasını patlattı.

    Deneyimli teknik adam, Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönebileceğini söyledi.

    Fatih Terim: Felipe Melo dönmek istiyor #1

    "38 YAŞINDA YAPTIKLARI ORTADA"

    Terim, "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya Ligi'nde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz, Galatasaray'a gelmek istiyor." dedi.

    Devam eden ligde 13 maçta 914 dakika süre alan Brezilyalı futbolcunun takımı Palmeiras, 32 puanla zirvede bulunuyor.

    Fatih Terim: Felipe Melo dönmek istiyor #2

    Fatih Terim: Felipe Melo dönmek istiyor #3

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