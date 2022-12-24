Fatih Terim, geleceği hakkında konuştu

Galatasaray'ın efsane hocalarından Fatih Terim katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Monaco'da ödül almasını, gelecek planlarını ve Dünya Kupası'nda yaşananları değerlendirdi.

Son olarak Galatasaray'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim açıklamalarında, "Geldiğimizden beri bütün aktiviteler çok güzel organize edilmiş. Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli.

Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor. Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor.





"Dışarıyı önemsiyorum"

O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım.

Burada daha dikkatli olmak gerekiyor.UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti.

İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı.Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii.





"Doğru proje olursa bir şeyler düşünüyorum"

Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü.Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz.

Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum.





"Haftanın aldatanını seçelim"

Bundan 7-8 sene önce futbol direktörüyken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir.

Olursa da sizin çok çabuk kullanmanız gerekir. Ben şunu önerdim; görsel yayınlar çok önemli. Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur." ifadelerini kullandı.