Fatih Terim, maaşını ileri bir tarihte alacak Futbolculara ödeme yapılamadığı bu dönemde para almayı doğru bulmadığını söyleyen Fatih Terim, maaşının bir kısmı olan 600 bin euroyu (4.5 milyon TL) öteledi.

ensonhaber.com Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray'da yıllık 2 milyon 372 bin euro (18 milyon TL) maaş alan teknik direktör Fatih Terim, nisan ve mayıs aylarının ücretini istemedi. Futbolcularının ücretlerinin yatırılmadığı bu dönemde para almayı doğru bulmadığını söyleyen 66 yaşındaki teknik adamın, iki aylık alacağını ötelediği öğrenildi. "NE ZAMAN RAHATLARSANIZ O ZAMAN VERİN" Terim, "Ne zaman rahatlarsanız o zaman ödeme yaparsınız." diyerek yönetimin elini rahatlattı. Bu haberle sevinen sarı-kırmızılı yönetim, şimdi indirim talep ettiği futbolculardan gelecek cevabı bekliyor.