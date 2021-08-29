Fatih Terim: Oyunu koparacak golü atamıyoruz

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 3. Haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Terim açıklamalarında, “Zinde olduğumuz, yorgun düşmediğimiz ana kadarki durumda 2-0 çok azdı, 4-0 veya 5-0'a gidebilirdi ama olmadı. Olmadığı gibi, 47. dakikada da bize yakışmayan bir gol yedik.

İlk yarı bana göre Galatasaray çok da iyi oynadı. Özellikle 15 ile 45 arası. Maalesef kötü de bir gol yedik. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti atletik olarak. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik.

Rakibimiz kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler.





“OYUNU KOPARACAK GOLÜ ATAMIYORUZ”

Oyunun buraya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki o oyunun, pozisyonların, net şekilde golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz. Çıkarken kaybettiğimiz bir topla gol yedik ve puan kaybettik. Kaybedebilirdik de. Öne geçiyorsunuz, Galatasaray 3 puanı almalıydı.

Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık... Fenayım dedi, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz.” ifadelerini kullandı.