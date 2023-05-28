Fatih Terim oyunu kullandı Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsanesi Fatih Terim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için sandığa gitti. Rekor bir katılımın olduğu seçimde, sandıklardan çıkan sonuçlar ikinci turu işaret etti.

Bugün ise heyecanla beklenen tarihi gün geldi ve seçimin ikinci turu gerçekleşti.

Sandığa oldukça şık gitti

Spor ve sanat camiasının ünlü isimleri de oylarını kullandı. Bu isimler arasında Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim de yer aldı.

69 yaşındaki futbol adamı, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verdi. Sandığa oldukça şık giden 69 yaşındaki Terim'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.