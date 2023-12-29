Fatih Terim, Panathinaikos'la resmi sözleşme imzaladı Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

İHA

Yunan ekibi Panathinaikos'ta, Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giden ve yeni takımıyla ilk kez antrenmana çıkan Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Fatih Terim, resmi anlaşmaya imza attı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev alan ve tarihe geçen başarılar yakalayan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tanıtım toplantısı yapılacak

Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)