Fatih Terim şampiyonluğa odaklandı

Galatasaray'da başkan ile teknik heyet ve futbolcular arasında yaşanan gerilim devam ederken teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına şampiyonluğa odaklanmalarını söyledi.

Süper Lig'de 37 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı üç takım arasında yaşanıyor.

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçim, Fatih Terim’in sözleşme opsiyonunun devreye girmemesi, Başkan Mustafa Cengiz'in teknik heyet ile oyunculara sözleri ve camiadan kendisine yönelik yapılan sert eleştiriler devam ediyor.

Terim tüm bu krizleri kafasında bitirdi, istifa düşüncesini sildi, zirveyi düşünmeye başladı. Antalya sınavı öncesine kadar son 8 haftada sadece 2 kez kazanan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.

“GALATASARAY SON ANLARIN TAKIMIDIR 5 FİNAL MAÇIMIZ VAR”

Tüm bu kaos ortamını gündeminden atan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Terim artık sadece son 5 maça odaklandı.

Öğrencilerini "Galatasaray son anların takımıdır. 5 final maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun planlarını dahi yapmaya başladı.

Fanatik’in haberine göre görevi bırakmaya niyetinin olmadığını gösteren Fatih Terim 3 senelik opsiyonun devreye girmesiyle o süreci tamamlamayı hedeflediğini ispatladı.