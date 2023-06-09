Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun önemli değerleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.

İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Yarın akşam saat 22.00'de başlayacak bu dev mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Ülkemizde yapılacak olan bu dev final öncesinde ise Şampiyonlar Ligi etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da süren bu etkinliklere ise Türk futbol tarihinin 3 önemli efsanesi de katıldı.

Teknik direktörlük kariyerlerinde birçok başarı kazanan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.

"Üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi"

Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına şu ifadeleri yazdı: