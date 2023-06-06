Fatih Terim'den Ali Koç paylaşımı Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Ali Koç'un yanında keyifle çay içtiği anları paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ederken ezici bir üstünlükle maçı da 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, oynanan derbide tribünde yerini alan isimlerden oldu. Deneyimli teknik adam, kupa törenini beklemeden stattan ayrıldı.

"Rakip bile değiliz"

Öte yandan Terim, Instagram hesabında, Ali Koç'un yanındayken çay içtiği anları hikayesinde paylaştı. Bir başka kullanıcı tarafından editlenen videoda Terim'in "Biz adı geçenlerin çoğuyla rakip bile değiliz." sözleri yer aldı.

"Hesabı hacklendi"

Bu paylaşım büyük infial yaratırken, Fatih Terim'in hikayesi de kaldırıldı.

Hocanın eski yardımcısı Necati Ateş konuyla ilgili, "Fatih Terim hocamın Instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.