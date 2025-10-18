Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kariyerinde bir dönem Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran ünlü teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Terim, Milan ve Fiorentina'nın oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Terim röportajda, Milli yıldızımız Kenan Yıldız hakkındaki soruları da cevapladı.

İTALYANLARA KONUŞTU: KENAN'DAN DAHA YETENEKLİ ÇOK AZ GENÇ OYUNCU VAR

Terim, genç yıldızın Avrupa'daki en yetenekli futbolcular arasında yer aldığını vurguladı.

Ünlü teknik adam, "Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli çok az genç futbolcu var. Henüz 20 yaşında ama potansiyeli çok yüksek. Önünde uzun bir yol var ve gelişmeye devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DA UNUTMADI

Fatih Terim, Kenan Yıldız'ın en Türk oyuncu olup olmadığına dair soruya ise temkinli yaklaştı.

Terim, "Henüz 'en iyisi' demek erken olur. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki önemli yıldız daha var. Bu üçlüyle geleceğimiz parlak. Üçü de Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynuyor ve fark yaratıyorlar." şeklinde konuştu.