Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Gençler hata yapacak, bizler affedeceğiz

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, NTV'de yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, gündeme dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU KİN, DÜŞMANLIĞI BIRAKMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Terim, şunları kaydetti:

"Kerem çok yetenekli. Onu kazandırdık biz. Çok da yetenekli diyorum bir daha. Muhakkak ki son olaylar belki herkesi biraz gerdi ama olaya teknik açıdan bakınca... İçeride sirkülasyonu yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a vermediğim oyuncu yok. En son Serdar Aziz verdim. Ben eğer oynatmayı düşünmüyor isem, memnun değil isem neden önünü kesiyorum. 'Buraya gider iyi oynarsa...' diye felsefe olabilir mi? Kulübün parasını ziyan edeceksiniz, adamı da oynatmayacaksınız! O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 büyükler kendi arasında bu sirkülasyonu sağlamalı.



Kerem'in Benfica'ya transferi çok doğru. Dünyanın en büyüklerinden biri. Bir grubu sevindirdi hareketi, bir hareketi üzdü. Gençler hata yapacak. Olağanüstü bir hal aldı. Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem Galatasaray'a faydalı oldu mu oldu, şampiyonluklara katkı sağladı mı sağladı, para kazandırdı mı kazandırdı. Kaça alındığını ben biliyorum. Bunu kan davasına getirmemek lazım. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, bizler affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Hepimiz zaten biraz gerginiz. Bu kin, düşmanlığı bırakmalıyız."

"DAHA DA İYİ OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Okan Buruk'un başarılı olduğunu kaydeden Terim, "Başarılı buluyorum. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler onu daha da iyiye götürebilir. Ben geldiğimde Okan, Galatasaray'da ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu. Onu kazandık. Ben İtalya'ya giderken o da Galatasaray'da devam ediyordu" dedi.

"HEPİMİZİN BAŞINA GELDİ"

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır şampiyon olamamasına dair değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, "Bazen olur. Hepimizin başına geldi. Avrupa'da 30-40 sene olamayanlar var. Bu, sağlıklı düşünmenizi engeller" ifadelerini kullandı.