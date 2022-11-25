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    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi

    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi

    Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.
    • 25.11.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 11:06
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    Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

    Fatih Terim, Adana'ya gitti

    Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

    Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

    Ensonhaber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi #1

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi #2

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi #3


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