Fatih Terim'in doğum günü bu kez havada kutlandı Geçtiğimiz günlerde birçok misafirin katılımıyla 70. yaş günü kutlanan Fatih Terim'e bu kez uçakta doğum günü sürprizi yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 4 Eylül 1953 tarihinde doğan Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde 70. yaşına ayak basmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın önemli figürleri arasında yer alan Fatih Terim için görkemli bir doğum günü organizasyonu yapılmıştı. Futbol adamının kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in düzenlediği sürpriz doğum günü partisine birçok ünlü isim katılmıştı. Şampiyonlar Ligi müziğiyle gelmişti Ümit Davala, Hasan Şaş, Necati Ateş, Gheorghe Hagi, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu'nun da katılım gösterdiği partide Fatih Terim organizasyonun yapıldığı alana tekneyle gelmişti. Terim'in Şampiyonlar Ligi müziğiyle giriş yapması sosyal medyaya damga vurmuştu. Gözden Kaçmasın Fatih Terim, doğum gününe Devler Ligi müziğiyle katıldı Haberin Detayları "Karada, havada, bir de denizde" Bu görkemli partinin ardından Fatih Terim'e bir kutlama da uçakta geldi. Uçak görevlileri Terim'e pasta getirdi. Bu sürprize şaşıran 70 yaşındaki efsane, şu ifadeleri kullandı: Karada, havada, bir de denizde... Denizde de yapmak lazım.

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