Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, evinde Aris Saloniki'yi devirdi
ensonhaber.com

Yunanistan Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Apostolos Mantzios'un çalıştırdığı Aris Saloniki ile karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis'te oynanan müsabakayı ev sahibi takım Panathinaikos, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 5. dakiakda Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada penaltıdan Fotis Ioannidis attı.

Panathinaikos'ta Anastasios Bakasetas 89, Samet Akaydin 90 dakika sahada kaldı. Willian Arao ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Panathinaikos, 2 maç sonra kazandı

Fatih Terim'in ekibi bu galibiyetle ligde 2 maç sonra kazandı. Panathinaikos, ligde 55 puana yükseldi. Aris, 41 puanda kaldı.

Panathinaikos, ligin bir sonraki haftasında OFI deplasmanına gidecek. Aris, sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.