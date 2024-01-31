Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, son dakika golüyle Yunanistan Kupası'nda turladı
ensonhaber.com

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0'lık skorla yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Detaylar geliyor...