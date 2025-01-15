Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Riyadh'ı son dakika golüyle devirdi

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. hafta mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Sabri Lamouchi'nin çalıştırdığı Al Riyadh karşı karşıya geldi.

Al Shabab Club Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Al Shabab, rakibini son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

İLK LİG GALİBİYETİNİ ALDI

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı. Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.

AL SHABAB, AL ITTIHAD DEPLASMANINDA

Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.