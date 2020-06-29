Fatih Terim'in VAR'la ilgili iki farklı yorumu

Fatih Terim'in VAR'la ilgili iki farklı yorumu

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2018'de oynanan Antalyaspor maçı sonrası VAR'la ilgili gelen soruya "VAR'dı yoktu geçelim bunları" diyerek cevap veren Fatih Terim'in, Başakşehir karşılaşmasının ardından farklı konuşması gündem oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Haftanın maçı Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim'in hedefinde VAR vardı.

"VAR'I TARTIŞMAYA AÇMAK LAZIM"

66 yaşındaki teknik adam, "İki tane net ofsaytta bayrak kaldırmıyor, sakatlık oluyor! Ne diyeyim? Demek ki VAR'ı tekrar tartışmaya açmak lazım." dedi.

"VAR'DI YOKTU GEÇELİM BUNLARI"

VAR'ın işleyişinin yeniden tartışılması gerektiğini savunan Terim'in, 2018 yılında kazanılan Antalyaspor maçının ardından VAR'la ilgili gelen soruya, "VAR'dı yoktu geçelim bunları." şeklinde cevap vermesi yeniden gündeme geldi.