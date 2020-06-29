Dolar
6.853
-0.0539%
Euro
7.7105
0.2196%
Altın
1773
0.0846%
Borsa
114668.41
0%
G. Altın
390.763
0.0209%
Bitcoin
62628.33
-1.8574%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Fatih Terim'in VAR'la ilgili iki farklı yorumu

    2018'de oynanan Antalyaspor maçı sonrası VAR'la ilgili gelen soruya "VAR'dı yoktu geçelim bunları" diyerek cevap veren Fatih Terim'in, Başakşehir karşılaşmasının ardından farklı konuşması gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fatih Terim'in VAR'la ilgili iki farklı yorumu #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Haftanın maçı Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim'in hedefinde VAR vardı.

    "VAR'I TARTIŞMAYA AÇMAK LAZIM"

    66 yaşındaki teknik adam, "İki tane net ofsaytta bayrak kaldırmıyor, sakatlık oluyor! Ne diyeyim? Demek ki VAR'ı tekrar tartışmaya açmak lazım." dedi.

    "VAR'DI YOKTU GEÇELİM BUNLARI"

    VAR'ın işleyişinin yeniden tartışılması gerektiğini savunan Terim'in, 2018 yılında kazanılan Antalyaspor maçının ardından VAR'la ilgili gelen soruya, "VAR'dı yoktu geçelim bunları." şeklinde cevap vermesi yeniden gündeme geldi.

    Fatih Terim'in VAR'la ilgili iki farklı yorumu #2

    Görüş Bildir