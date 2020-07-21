Fatih Terim'in yeni yardımcıları

Teknik heyetini yeniden kuran Fatih Terim, Selçuk İnan'ın ardından Hakan Balta'yı da kadrosuna dahil edecek. Öte yandan, Ümit Davala'nın ise görevine devam edeceği öğrenildi.

Galatarasaray'da uzun süredir Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, önümüzdeki sezon için teknik heyetini yeniden kuracağı öğrenilen tecrübeli çalıştırıcının, ekibi de şekillenmeye başladı.

SELÇUK İNAN'I AÇIKLADI

Selçuk İnan'ın, Göztepe karşılaşmasının ardından futbol hayatına nokta koyduğunu açıklaması üzerine Fatih Terim de bir açıklama yaparak, önümüzdeki sezon İnan'ın teknik heyetinde yer alacağını belirtmişti.

Selçuk'un ardından bir isim daha öğrenildi...

HAKAN BALTA DA TEKNİK HEYETTE

66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, futbol kariyeri boyunca 11 yıl sarı-kırmızılı formayı taşıyan ve kariyerine Galatasaray'da nokta koyan Hakan Balta'yı da teknik heyetine dahil etme kararı aldı.

ÜMİT DAVALA KALIYOR

Öte yandan, Hasan Şaş'ın ayrılmasının ardından ekipte kalıp kalmayacağı da bilinmeyen Ümit Davala'nın, teknik heyetten ayrılmayacağı öğrenildi.

Buna göre; önümüzdeki sezona iddialı bir şekilde başlayarak bu sezon taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmek isteyen Fatih Terim'in teknik ekibinde, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Ümit Davala bulunacak.