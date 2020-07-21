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    F.Bahçe'den, Başakşehir'e tebrik mesajı

    Fenerbahçe Kulübü, şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'i sosyal medya üzerinden tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 17:19
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    F.Bahçe'den, Başakşehir'e tebrik mesajı

    Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, bu sezon ligin bitimine bir hafta kala zafere ulaşan taraf olmuş ve şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Başakşehir'in bu başarısını Fenerbahçe de es geçmedi.

    SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYINLADILAR

    Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Başakşehir'i tebrik etti.

    Kanarya, kutlama mesajında, ''2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    F.Bahçe'den, Başakşehir'e tebrik mesajı #1

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