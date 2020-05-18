F.Bahçe'nin Gökhan'la Caner'e yaptığı teklif Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in peşini bırakmıyor. Yönetimin, iki futbolcuya da yıllık 850 bin euro garanti para teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, yıllar sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönebilir...

Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun yoğun isteği üzerine harekete geçen yönetimin, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcuya teklif sunduğu öğrenildi.

İKİSİNE 850 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Yönetimin, her iki futbolcuya da 850 bin euro garanti para önerdiği belirtilirken, maç başı primlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

BEŞİKTAŞ SEZON SONUNU BEKLİYOR

Fenerbahçe'de bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ın hala iki futbolcuya da teklif yapmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, ikisinden de memnun olduğunu ancak yeni sözleşmelerle ilgili kararını, son 8 maç oynandıktan sonra vereceğini söylemişti.