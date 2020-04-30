Feghouli, Fenerbahçe galibiyetini anlattı Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi devirdiği maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik" dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından idmanlarını da erteleyen Galatasaray'da Sofiane Feghouli, çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Fanatik'ten Metin Karabaş'ın sorularını yanıtlayan Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılıların Kadıköy'de 20 yıl sonra elde ettiği galibiyeti anlattı.

''F.BAHÇE'YE FUTBOL DERSİ VERDİK''

Fenerbahçe'ye futbol dersi verdiklerine vurgu yapan Feghouli, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Geçen sene oynadığımız ve 1-1 biten Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyordu, ancak açıkça verilen adaletsiz kararlardan dolayı bu olmadı. Bu sene oynadığımız maçta daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm oyuncular ve teknik ekip olarak olabilecek tüm senaryolara göre hazırlık yaptık. Onların penaltısından sonra bile güvenimizi kaybetmedik. Başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Futbol dersi verdik ve psikolojik savaşı kazandık. Kendi tarafımızda daha dikkatli ve verimli olsaydık, fark çok daha fazla olabilirdi.''



