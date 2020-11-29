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Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak

Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak

Feghouli, Galatasaray'un bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'nın artık milli takıma çağrılması gerektiğini söyledi.