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- Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak
Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak
Feghouli, Galatasaray'un bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'nın artık milli takıma çağrılması gerektiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 10:03
- Güncelleme : 29.11.2020 - 10:09
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı zorlu deplasmandan bu kez 3 puanla dönmeyi başardı.
Diagne'nin 3 gol atarak yıldızlaştığı maça damga vuran bir diğer ismi ise Taylan Antalyalı oldu. Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Taylan, güzel futbolunu bir de golle süsledi.
25 yaşındaki oyuncu, alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparken, Sofiane Feghouli'den beklenmedik bir yorum geldi.
"HAYDİ HOCAM TAYLAN HAZIR"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunan Cezayirli futbolcu, fotoğrafın altına "Ne zaman milli takım? Haydi hocam Taylan hazır." yazdı.