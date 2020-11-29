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    Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak

    Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak

    Feghouli, Galatasaray'un bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'nın artık milli takıma çağrılması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 10:09
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    Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılar, son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı zorlu deplasmandan bu kez 3 puanla dönmeyi başardı.

    Diagne'nin 3 gol atarak yıldızlaştığı maça damga vuran bir diğer ismi ise Taylan Antalyalı oldu. Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Taylan, güzel futbolunu bir de golle süsledi.

    Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak #1

    25 yaşındaki oyuncu, alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparken, Sofiane Feghouli'den beklenmedik bir yorum geldi.

    "HAYDİ HOCAM TAYLAN HAZIR"

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunan Cezayirli futbolcu, fotoğrafın altına "Ne zaman milli takım? Haydi hocam Taylan hazır." yazdı.

    Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak #2

    Feghouli: Taylan ne zaman milli takıma çağrılacak #3

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