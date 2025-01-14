Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti.
Jose Mourinho ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 60. dakikada Dusan Tadic kaydetti.
Recep Uçar yönetimindeki Anadolu ekibinin golleri ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer'den geldi.
MELO'DAN PAYLAŞIM
Maç sırasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem yarattı.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı isim, Konyaspor - Fenerbahçe maçının 54. dakikasında Edin Dzeko'nun Uğurcan Yazğılı'ya yaptığı faulün ardından paylaştım yaptı.
"KIRMIZI KART HOCAM!"
41 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması giyen Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Melo, yayınladığı videoda hakem Direnç Tonusluoğlu'na seslenerek "VAR yok mu? Kırmızı kart hocam!" yorumunda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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