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Felipe Melo'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçı paylaşımı! VAR yok mu?

Felipe Melo'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçı paylaşımı! VAR yok mu? Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun Konyasporlu Uğurcan Yazğılı'ya yaptığı faulün ardından paylaşım yaptı. Melo, paylaşımında hakeme isyan ederken pozisyonun kırmızı olması gerektiğini söyledi.