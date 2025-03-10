Felix Uduokhai: Bir kişi fazla kaybetmek üzücü

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR KİŞİ FAZLA KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uduokhai, şu sözleri kullandı:

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik."