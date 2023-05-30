Fenerbahçe 2023'te de 4 yıldızı takamadı Fenerbahçe'nin '4 yıldız yükleniyor' paylaşımından bu yana 9 sene geçti ancak sarı-lacivertliler bu sezon da mutlu sona ulaşamadı.

19 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray oldu.

Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

Yine olmadı

Hatırlanacağı gibi bundan tam 9 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Galatasaraylı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.