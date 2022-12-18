Fenerbahçe 5 yıldızlı forma siparişi verdi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerinin verildiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı.

"Jesus'a saygı duyuyoruz"

Jorge Jesus'un çok farklı ve değerli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Erol şunları dile getirdi: "Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum."

"5 yıldızlı forma siparişi verdik"

DHA'ya konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise, "Futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi, 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.