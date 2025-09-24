Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ortaya çıkan Dinamo Zagreb tesadüfü

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı.

Başkanlık seçiminde kazanan ise Sadettin Saran olmuştu.

Seçimlerin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb.

7 YIL ÖNCE DE İLK AVRUPA MAÇI ZAGREB'E KARŞIYDI

Sarı-lacivertlilerin bu akşam oynayacağı Zagreb maçı öncesi ise ortaya dikkat çeken bir tesadüf çıktı.

Tarihler 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçe başkanlığını Aziz Yıldırım'dan devralarak göreve gelen Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin başkanı olarak çıktığı ilk Avrupa mücadelesi yine Dinamo Zagreb olmuştu.

FARKLI BAŞKAN, AYNI RAKİP...

O karşılaşmada Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Aradan geçen 7 yılın ardından sarı-lacivertliler, bu kez Sadettin Saran başkanlığında Zagreb'e konuk oluyor.