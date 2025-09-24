Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ortaya çıkan Dinamo Zagreb tesadüfü

Ali Koç'un başkan seçildiği sezonda ilk Avrupa maçı Dinamo Zagreb'e karşı Hırvatistan'da oynanmıştı. O mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sefer de Sadettin Saran yönetimindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçında yine Zagreb'le karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 16:38
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı.

Başkanlık seçiminde kazanan ise Sadettin Saran olmuştu.

Seçimlerin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi ise Hırvat ekibi Dinamo Zagreb.

7 YIL ÖNCE DE İLK AVRUPA MAÇI ZAGREB'E KARŞIYDI 

Sarı-lacivertlilerin bu akşam oynayacağı Zagreb maçı öncesi ise ortaya dikkat çeken bir tesadüf çıktı.

Tarihler 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçe başkanlığını Aziz Yıldırım'dan devralarak göreve gelen Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin başkanı olarak çıktığı ilk Avrupa mücadelesi yine Dinamo Zagreb olmuştu.

FARKLI BAŞKAN, AYNI RAKİP...

O karşılaşmada Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Aradan geçen 7 yılın ardından sarı-lacivertliler, bu kez Sadettin Saran başkanlığında Zagreb'e konuk oluyor.

