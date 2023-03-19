Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 2 penaltı kazandı Fenerbahçe, Alanyaspor mücadelesinin ikinci yarısında 2 penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, 2 penaltıyı da gole çevirdi.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Bu mücadelenin ikinci yarısında iki penaltı düdüğü çalındı.

Samuel yerde kaldı, Mete Kalkavan penaltıyı gösterdi

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, maçın 63. dakikasında Khadim Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Alanyasporlu futbolcular, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen isim oldu.

Valencia, 2 penaltı golü attı

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alanyaspor ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesi sonrası 82. dakikada yerde kaldı. Mete Kalkavan ilk başta korneri gösterdi ama sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi.

Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Enner Valencia ikinci penaltıyı da gole çevirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)