Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında penaltı kazandı

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Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında bir penaltı kararı çıktı.
Fenerbahçe, müsabakanın 47. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.
Djiku yerde kaldı, hakem penaltı dedi
Sol iç kulvardan kullanılan frikikte İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, arka direkte bulunan Alexander Djiku'nun Loide Augusto'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Tadic, ağları sarstı
Dakikalar 49'u gösterdiğinde penaltıyı kullanan Dusan Tadic sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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