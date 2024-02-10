Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesinde kampa girdi Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, kampa girdi

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)