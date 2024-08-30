Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Sarı-lacivertliler, bu formunu Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes, Yusuf, Efecan, Cordova
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde maç fazlasıyla haftaya 7 puanla lider olarak giriyor. Bu maç, Fenerbahçe'nin liderlik mücadelesinde önemli bir sınav olacak.
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