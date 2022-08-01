Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı

Fenerbahçe, Alioski transferini duyurdu.

Fenerbahçe, sol bek bölgesini Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi. Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Prensip anlaşmasına varıldı

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak.





15 gole katkı sağladı

Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leed United takımlarında forma giydi.



