Petrol
99.47
-4.33%
Euro
18.4277
0.58%
Dolar
17.9324
0.11%
Altın
1.019
0.17%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
417.312
-2.00%
BTXN Coin
9.73
0.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı

    Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı

    Fenerbahçe, Alioski transferini duyurdu.
    • 01.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, sol bek bölgesini Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi. Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

    Prensip anlaşmasına varıldı

    Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

    30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak.

    Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı #1

    15 gole katkı sağladı

    Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı.

    Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leed United takımlarında forma giydi.

    Fenerbahçe Alioski transferini açıkladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Uzmanlara göre yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek
    Emlak

    Uzmanlara göre yıl sonunda kiralar yüzde 30 düşecek

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi
    Dünya

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi

    Görüş Bildir