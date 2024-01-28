Fenerbahçe - Ankaragücü maçında sarı kart çıkmadı Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede maçın hakemi Cihan Aydın, sarı kartına başvurmadı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet golleri Cengiz'den

Ankaragücü, karşılaşmanın 13. dakikasında Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, 20. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skoru eşitledi. Maçın 32. dakikasında Cengiz bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe, liderliğe devam etti

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 60 puanla liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

Maçta sarı kart çıkmadı

İki takımın da pozisyonlara girdiği bu müsabakada ise toplamda 30 faul yapıldı. Hakem Cihan Aydın, Fenerbahçe'ye 17, Ankaragücü'ne ise 13 kez faul düdüğü çaldı.

Ancak bu karşılaşmada sarı kart kararı çıkmadı. İki takımın da oyuncuları maçı kart görmeden tamamladı.