Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı Markus Schmidt!

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Söz konusu müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda, Alman Markus Schmidt oturacak. AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.