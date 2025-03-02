Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR’ı Markus Schmidt!

İHA
Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Söz konusu müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.
VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN
Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda, Alman Markus Schmidt oturacak. AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış