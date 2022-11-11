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    Fenerbahçe, Arda Güler'in yüzde 20'sini almak için harekete geçti

    Fenerbahçe, Arda Güler'in yüzde 20'sini almak için harekete geçti

    Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sarı-lacivertliler oyuncunun bonservisinin %20'sini elinde bulunduran G.Birliği'nin kapısını çaldı.
    • 11.11.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 12:54
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    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda'nın iyi performansı sadece sarı-lacivertli taraftarların değil, eski kulübü Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor.

    Zira Arda iyi performans sergiledikçe piyasa değeri artıyor. Ankara ekibi de hem onu altyapısından çıkarmanın gururunu yaşıyor hem de ileride elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.

    Bu planlardan haberdar olan Ali Koç ise, Arda Güler'in %20'lik sonraki satıştan pay hakkını Gençlerbirliği'nden almak için kolları bir kez daha sıvadı.

    Fenerbahçe, Arda Güler in yüzde 20 sini almak için harekete geçti #1

    1.3 milyon euro teklif edildi

    Daha önceki teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe'nin bu kez Ankara temsilcisinin kapısını 1.3 milyon euro ile çaldığı öğrenildi.

    Ali Koç ve kurmayları Gençlerbirliği'nin maddi sıkıntılar yaşamasından da yararlanarak %20'lik payı satın alıp Arda'nın tüm haklarını Fenerbahçe'ye almak istiyor.

    Öte yandan sarı-lacivertlilerin 1.3 milyon euroluk teklifini reddeden Ankara ekibi 2.5 milyon euro istiyor.

    Fenerbahçe, Arda Güler in yüzde 20 sini almak için harekete geçti #2

    Arda'ya Avrupa kulüplerinden kanca

    İki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenilirken, Arda Güler'i birçok Avrupa devi takibe aldı.

    Yakın zamanda genç futbolcunun Avrupa'da bir kulübe transfer olması bekleniyor.

    Sarı-lacivertliler de elini çabuk tutup bir an evvel oyuncunun tüm haklarını elinde bulundurmanın yollarını arıyor.

    Napoli, Arda Güler'in peşinde - HABERİ

    Fenerbahçe, Arda Güler in yüzde 20 sini almak için harekete geçti #3

    Arda Güler, İtalya'da manşetlerde - HABERİ

    Fenerbahçe, Arda Güler in yüzde 20 sini almak için harekete geçti #4


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