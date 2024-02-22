Fenerbahçe ateşi yaktı! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünyaca ünlü sol bek geliyor! Juventus'la sezon sonu sözleşmesi bitecek Brezilyalı sol bek Alex Sandro takımdan ayrılmayı düşünüyor. Suudi basınındaki habere göre Sambacı için Fenerbahçe devrede.

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Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Şimdi de Suudi basını, sarı-lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon ayrılığı beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte oluşturacağı boşluğu doldurmak için şimdiden kolları sıvadı.

Ferdi'nin yerine yeni yıldız

Suudi basını, sarı-lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Çıkan haberlere göre Kanarya, haziran ayında Juventus ile kontratı sona erecek olan Alex Sandro için hazırlıklara başladı. 33'lük Sambacı, yeni sezonda Juve'de arka plana düşeceği için ayrılma niyetinde.

Bonservisinin elinde olması ise Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

Juventus'ta 9. senesi

2011'de Uruguay ekibi Maldonado'dan 9.6 milyon euroya Porto'ya giden Sandro, yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da üst düzey top oynuyor.

2015'te 28 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibinde 9'uncu senesi.

2020'nin başında piyasa değeri 50 milyon euroyu gördü... Bu sezon 12 lig maçında şans buldu ama skor üretemedi.