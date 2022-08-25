Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son maçına çıkıyor.Temsilcimiz 2-0 kazandığı maçın rövanşında taraftarı önünde Austria Wien'i konuk edecek..

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe play off turu ikinci maçında evinde Avusturya ekibi Austria Wien'i konuk edecek.Sarı lacivertliler geçen hafta deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kazanarak avantajı eline aldı.

Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ligde liderlik koltuğunda yer alıyor.Sarı lacivertliler son olarak Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı lacivertliler Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mücadeleyi televizyondan takip edecek futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.Peki Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayınlanacağı kanal..

Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Austria Wien UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.İspanyol hakem Gil Manzano'nun yöneteceği maç EXXEN ekranlarında izleyiciyle buluşacak.