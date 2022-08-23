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    Fenerbahçe - Austria Wien rövanş maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde Austria Wien ile karşı karşıya geliyor.İşte kritik maçın detayları..
    • 23.08.2022 - 09:14
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    Fenerbahçe - Austria Wien rövanş maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ikinci maçında evinde Austria Wien'i ağırlayacak.İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan sarı lacivertliler gruplara kalma yolunda büyük bir adım attı.

    Rövanş maçında taraftarı önünde sahay çıkacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Jorge Jesus ve öğrencileri Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak şu an liderlik koltuğunda yer alıyor.

    Fenerbahçe dün evinde oynadığı zorlu maçta Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Avrupa'da gruplara kalmak.

    Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı Austria Wien maçının detayları belli oldu.İşte maç hakkında merak edilenler..

    Fenerbahçe - Austria Wien rövanş maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe - Austria Wien rövanş maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.Hakem Gil Manzano'nun yöneteceği maç EXXEN kanalından naklen yayınlanacak.


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