Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde kampa girdi Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'le kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe karşılaşma öncesinde hazırlıklarını noktalayarak kampa girdi.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)