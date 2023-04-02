Fenerbahçe - Beşiktaş - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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41’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (Valencia) (P)

39' Ceza alanında üst üste çalımlarla ilerleyen Arda, Onur Bulut'un müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

38' Fenerbahçe penaltı kazandı.

37' Bu kez de Mert Hakan sağ kanatta Gedson'un müdahalesi ile yerde kaldı ve faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından sarı beklentisi ile itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

33' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

32' Amir Hadziahmetovic ceza alanına yüksek bir top gönderdi. Top, kaleci Altay'da kaldı.

30' Pozisyonun ardından Samet Akaydin ile Vincent Aboubakar'a sarı kart çıktı.

29' Vincent Aboubakar, Fenerbahçe tribünlerine yönelik hareket yaptı. Sonrasında Serdar Aziz ve Samet Akaydın oraya geldi. Futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

28' Beşiktaş'ta Welinton, sarı kart gördü.

27' Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.

24' Arda Güler'in serbest vuruşunda top, üstten auta gitti.

18' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler'in plasesi, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

14' Tedavisinin ardından Pedro oyuna geri döndü.

13' Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

11' Sakatlanan Tayyip'in yerine Welinton oyuna dahil oldu.

10' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemiyor.

5' Mert Hakan, sol kanattan ortayı yaptı, arka direkteki Osayi-Samuel'den önce kaleci Mert topu kontrol etti.

3' Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao ceza alanına ortaladı. Tayyip Talha araya girip topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne oluyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Joao Pedro, Enner Valencia

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar